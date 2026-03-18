ದಯಾಮರಣ: ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳೇನು, ಹರೀಶ್ ಈಗ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

<p>ದಯಾಮರಣ, ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದಯಾಮರಣ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿರುವುದೇ ಕಾರಣ.</p>.<p>2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ನ ಅಂತಿಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ, ಇದುವರೆಗೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ತಾಯಿಯು ಸತತ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಗನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಗ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇನ್ನೆಂದು ತಮ್ಮ ಮಗ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಾರ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಳಿಕ ಹರೀಶ್ ರಾಣಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ದಯಾಮರಣ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಹರೀಶ್ ರಾಣಾ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರು, ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರುವವರು, ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರು ಮತ್ತು ಜೀವಚ್ಛವದಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಇಂಥದ್ದೊಂದ್ದು ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯಾಮರಣ ಎಂದರೇನು? ದಯಾಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಧಗಳಿವೆ? ದಯಾಮರಣದ ಕಾನೂನು ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p><strong>ದಯಾಮರಣ ಎಂದರೇನು?</strong> </p><p>ದಯಾಮರಣ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಯುಥನೇಸಿಯಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ‘ಯು’ ಮತ್ತು ‘ಥಾನಾಟೋಸ್’ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾವು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಯಾಮರಣ ಎಂದರೆ, ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಆತನ ಮೊದಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿದೆ.</p><p>ದಯಾಮರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<h2><strong>ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಯಾಮರಣ </strong></h2><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಯಾಮರಣ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಬಳಿವೂ, ಆತ ಇನ್ನೆಂದು ಸರಿಹೋಗಲಾರ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ರೀತಿಯ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p>ಇದರ ಅನ್ವಯ ರೋಗಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವಿನ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಯು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ ದ್ರವ ಆಹಾರ ನೀಡದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. </p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೋನಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಕ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಉಸಿರಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ರೋಗಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಯಾಮರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<h2>ಸಕ್ರಿಯ ದಯಾಮರಣ</h2><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ಯಾತನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಈ ದಯಾಮರಣದ ಮಾದರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಇದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರೋಗಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಅರವಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ರೋಗಿಗೆ ‘ಪ್ಯಾನ್ಕುರೋನಿಯಮ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಥವಾ ವೆಕುರೋನಿಯಮ್ ಎಂಬ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚುಮದ್ದಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಇವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ.</p>.<p><strong>ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದಯಾಮರಣ</strong></p><p>ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ನನಗೆ ಸಾವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ವಿಲ್ ಬರೆದಿಡುವುದೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದಯಾಮರಣ. ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾವು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಅನೈಚ್ಛಿಕ ದಯಾಮರಣ</strong></p><p>ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಜ್ಞಾರಹಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಾವು ನೀಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬದವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ದುರುಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಏನು? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಬ ಸರಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ. ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಕ್ರಿಯ ದಯಾಮರಣ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರು ದೇಶಗಳು</strong></p><p>ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಲಕ್ಸೆಂಬರ್ಗ್, ಕೆನಡಾ, ಸ್ಪೇನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ದಯಾಮರಣ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.