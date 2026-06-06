ದುಬಾರಿ ಒಎಸ್ಎಂ ಏಕೆ?: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದ ಒಎಸ್ಎಂ (ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಎಸ್ಇ) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ದ್ದೇಕೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಷ್ಟೇ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಒಎಸ್ಎಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು’ ಎಂದು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಒಎಸ್ಎಂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲೆರಡು ಬಾರಿಯೂ ₹28 ಕೋಟಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವಾಗ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹38.46 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹25.39 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವರದಿ ಯೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿಯಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-834069373</p>