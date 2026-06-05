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Homenewsindia news
ದೇಶದ ಬಹುಮಹಡಿ ಹೋಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ದೇಶದ ಬಹುಮಹಡಿ ಹೋಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?
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್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 5 ಜೂನ್ 2026, 4:07 IST
Last Updated 5 ಜೂನ್ 2026, 4:07 IST
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