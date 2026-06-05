ದೇಶದ ಬಹುಮಹಡಿ ಹೋಟೆಲ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು?

<p>ಈಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಳವೀಯ ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 21 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ರೋಗಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳೇನು?, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.<h2>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ–2016</h2><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆ–2016ರ (ಎನ್ಬಿಸಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿವೆ. ಎನ್ಬಿಸಿ 2016ರ ಭಾಗ 4ರ (ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ಸುರಕ್ಷತೆ) ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>* ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಡಿಯಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಇರಬೇಕು.</p><p>* ಅಲಾರಾಂ ಜತೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು.</p><p>* ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪಂಪ್ ಇರಬೇಕು.</p><p>* ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು.</p><p>* ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.</p><p>* ಪ್ರತಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲೂ ತುರ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.</p><p>* ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು</p><p>* ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇರಬೇಕು.</p><p>* ಹೊರಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>* ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಬೆಂಕಿ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರಬೇಕು.</p><p>* ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.</p><p>* ನಿರ್ಗಮನದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು.</p><p>* ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು.</p>.<h2>ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು...</h2><p>* ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು ಇರಬೇಕು.</p><p>* ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಮಾಯಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.</p>.<h2>ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತೆ</h2><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಹಿತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರವಾಗಿಯೇ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p>* ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.</p><p>* ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.</p><p>* ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವೈರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ.</p>.<h2>ಎನ್ಒಸಿ ಕಡ್ಡಾಯ...</h2><p>ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವವರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನೂ (ಎನ್ಒಸಿ) ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎನ್ಒಸಿಯನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಣೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳಿವು...</h2><p>* ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ರೂಮ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಾರಾಂ ಜತೆಗೆ ಹೊಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.</p><p>* ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚನೆಗಳಿರುವ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.</p><p>* ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರಬೇಕು.</p><p>* ಬೆಂಕಿ ನಿರೋಧಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಕೆ.</p><p>* ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.</p>.<h2>ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು...</h2><p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇತರರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಃ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ‘ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು’ (Institutional Buildings - Group C) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. </p><p>* ವೀಲ್ಚೇರ್, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರಬೇಕು.</p><p>* ಅಲಾರಾಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p><p>* ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲಾಗದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು.</p><p>* ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p>.ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: 21 ಜನರ ಸಾವು.ದೆಹಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ದುರಂತ: ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ನರಹತ್ಯೆ ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>