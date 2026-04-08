ರಾಜಸ್ಥಾನ | ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆ: ಐವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು

<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಲೂಂಭರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಾಲ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದೀಪಕ್ (4), ಆತನ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ (3), ಸೀಮಾ (4), ಘಾಟಾ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್ (4) ಹಾಗೂ ಕಾಜಲ್ (2) ಮೃತರು. </p>.<p>ಜ್ವರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಕಂಡುಬಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಲೂಂಭರ್ ಮತ್ತು ಉದಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 8 ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.