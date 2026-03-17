ಗಂಗೆಯ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್‌: 14 ಮುಸ್ಮಿಮರ ಬಂಧನ

'ಲಖನೌ: ವಾರಾಣಸಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ 'ಇಫ್ತಾರ್' ಕೂಟ (ರಂಜಾನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ ಮಾಡುವ ಊಟ) ನಡೆಸಿ, ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ 14 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಂದ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>'ಹಿಂದೂಗಳು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಜತ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೋಣಿಯ ನಾವಿಕನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.