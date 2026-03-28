ಶನಿವಾರ, 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ತೈಲ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ₹10 ಕಡಿತ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣ ಕ್ರಮ: ಕೇಂದ್ರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 28 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 0:30 IST
ಇಂಧನ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಡಿತದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇವುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಏರಿಳಿತದ ಬಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ತಟ್ಟದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣಕಾಸು ಹೊರೆ ಹೊರಬೇಕು ಎಂಬ ಎರಡೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದ್ದವು. ದೇಶದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಹೊರೆ ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ
ಹರದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಪುರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ
ಭಾರತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೂ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅಂಬಾನಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಪವನ್‌ ಖೇರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
DieselfuelPetrolExcise Duty

