ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದುಬಾರಿ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು, 'ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪಿಐಬಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ 2014ರ ಮೇ 26ರಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 108.05 ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ರುಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ₹58.59 ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹71.51 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹56.71 ಇತ್ತು. ಇಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ದರ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ 99 ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹102.12 ಮತ್ತು ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹95.20 ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಶೇ 42.8ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಶೇ 67.9ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಾಗಾಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳವರೆಗೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಹೊರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸರ್ಕಾರದ ಲಾಭಕೋರತನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.

'ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ, ಯಾಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

'ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನ'

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಪ್ರಾಶನದಂತೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ₹10–12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಮೋದಿ ಜೀ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿನಾಶದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಡಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.