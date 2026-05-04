ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡು: ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಗದಗ: 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಸಿ.ಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಪ್ರಜಾಪಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪಭುತ್ವದ ಆಶಯ ನಾಶವಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ತಮಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಿ.ಎಂ ಸ್ಥಾನ ತನಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ನೋವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಮನಸಿನಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.