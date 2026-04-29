ಬುಧವಾರ, 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
Ganga Expressway: ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 120km, ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌, ಇನ್ನು ಹಲವು ವಿಶೇಷಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:29 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

Ganga Expressway:ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 120km, ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್‌,ಇನ್ನು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 594 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಅನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿತ
ಈ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಮೀರಠ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು 10-12 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 6 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶದ ಮೊದಲ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್
ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ 3.2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ವಿಶೇಷ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
594 ಕಿ.ಮೀ.
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
₹36,230 ಕೋಟಿ
ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ
120 ಕಿ.ಮೀ.
ಅಧಿಕೃತ ವೇಗದ ಮಿತಿ
3.2 ಕಿ.ಮೀ.
ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಉದ್ದ
ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ

(ಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌/ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ)

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರಿಪ್

(ಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌/ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ)

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಯೋಜನೆ

(ಕೃಪೆ: ಪಿಐಬಿ)

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ

(ಕೃಪೆ: ಎಕ್ಸ್‌/ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ)

