ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್‌ ಕೂಟ: ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ

<p><strong>ಲಖನೌ:</strong> ವಾರಾಣಸಿಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ 'ಇಫ್ತಾರ್' ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ್ದು, ನದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಂಸದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ 14 ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು 14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಸಿಜೆಎಂ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ (ಗುರುವಾರ 19) ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಜತ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು 14 ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೋಣಿಯ ನಾವಿಕನ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೋಣಿ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>