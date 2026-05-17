‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗುರಿ’

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ‘ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವು, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ. ಈ ಪಕ್ಷದ ರಚನೆಯ ಮೂಲಉದ್ದೇಶ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ್ ಖೂಬಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಳಿ ಸಮೀಪದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಡೆದ 2 ದಿನಗಳ ಪಂಡಿತ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾಅಭಿಯಾನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪಕ್ಷವಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಬಿರವು ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದಾಗ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ-ಸಾವಿನವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣಗಳಿಸುವುದು, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ರಾಜಕೀಯ ಮಹತ್ವ, ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯೋದಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಪಂಗಡ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಸೇರಿ ಧರ್ಮ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆಸುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ‘2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕಲಿಯಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣ ವರ್ಗದ ಏಳು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇತಿಹಾಸ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ, ದೇಶ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲು, ಕಾರ್ಯವಿಸ್ತಾರ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿ ಸೇರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಬಸವಂತರಾಯ ಕುರಿ, ಪ್ರತಾಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸಂತೋಷ ರಾಜಗುರು, ರಾಜಕುಮಾರ, ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ, ಕರಿಯಪ್ಪ, ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಸುಧಾಕರ, ದಿವಾಕರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260517-35-1029181468</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>