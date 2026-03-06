ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪ ಅಸಂಬದ್ಧ–ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇರಾನ್ ನೌಕೆ ಬಗೆಗಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪವು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಸೇನಾ ಸಮರಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ನೌಕೆಯೊಂದನ್ನು ಅಮೆರಿಕವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಲ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಬುಧವಾರ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>