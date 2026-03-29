ಗುಜರಾತ್: ಹೆಬ್ಬಕ ಮರಿ ಜನನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಗುಜರಾತ್ನ ಕಛ್ನ ಹುಲ್ಲಗಾವಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಬಳಿಕ ಹೆಬ್ಬಕ (ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್) ಮರಿವೊಂದು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದು, ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಛ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಹೆಬ್ಬಕಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹೆಬ್ಬಕವೊಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಲ್ಲದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಕೃತಕವಾಗಿ ಕಾವು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆ(ಡಬ್ಲುಐಐ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ಜು 770 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ, ಕಛ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಬ್ಬಕಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಹೆಬ್ಬಕದ ಗೂಡಿನೊಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಬ್ಬಕವು ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು, ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಮರಿ ಜನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ತಜ್ಞರ ತಂಡವೊಂದು ಮರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಬ್ಬಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೂಪೇಂದರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>