ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ,‘ಅಪರಾಧ’ವೇ?

<p>ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ ಸಮುದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಚದುರಿದಂತೆ ಇರುವ ದ್ವೀಪಗಳ ಗುಚ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪಗಳ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಅಂಡಮಾನ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಕೋಬಾರ್ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಒಂದು. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತತುದಿ ಇಂದಿರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವುದು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ. ಇದು 910 ಚದರ ಕಿ.ಮೀನಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸರ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಇದು ಶೋಂಪೆನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರೀ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು ನೆಲಸಿರುವ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತತುದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ₹81 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು (ಎಎನ್ಐಐಡಿಸಿಒ) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಈ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಏನಿದು ಯೋಜನೆ?:ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಟೇನರ್ ಮರುಹಂಚಿಕೆ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್) ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಐಸಿಟಿಟಿ), ಹೊಸ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, 450 ಮೆಗಾ ವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ತಿರುಳು.</p>.<p>ಗಲಾಥಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂದರು (ಐಸಿಸಿಟಿ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. 2028ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರಿನ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಚನೆ. ಬಂದರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.6 ಕೋಟಿ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದಾಗ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 40 ಲಕ್ಷ ಕಂಟೇನರ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗಲಾಥಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 4,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಉದ್ದೇಶದ) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಾದರೆ, ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 450 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ (ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಸೌರ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ.</p>.<p>ಆಧಾರ: ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ವರದಿ, ಪಿಟಿಐ, ಟೈಮ್, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಉತ್ತರ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-51-535486985</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>