ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

'ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್' ಉದ್ಯಮಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಯೋಜನೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜೂನ್ 2026, 11:21 IST
Last Updated : 5 ಜೂನ್ 2026, 11:21 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಯೋಜನೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಪರಿಸರ ಮುಖ್ಯ: ದೇಬಿ ಗೋಯೆಂಕಾ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಯೋಜನೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಪರಿಸರ ಮುಖ್ಯ: ದೇಬಿ ಗೋಯೆಂಕಾ
ಗ್ರೇಟ್‌ ನಿಕೋಬಾರ್‌ ಯೋಜನೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಪರಿಸರ ಮುಖ್ಯ: ದೇಬಿ ಗೋಯೆಂಕಾ
BJPRahul GandhimodiAndaman and Nicobar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT