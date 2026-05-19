ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ | ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು: 9 ಮಂದಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣೆಯ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ₹225 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಪೊಲೀಸರು 9 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಂಧಿತರು ಹಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಹುಥಿಯಂಥ ಬಂಡುಕೋರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆದಿರುವ 935 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಈ ಜಾಲವು ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ಲ್ಯಾಬ್.ಸಿಸಿ’ ಎಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪೂರೈಕೆ, ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್(ಸಿಸಿಇ) ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p class="title">ಮೊದಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಸಿನ್ ಸಾದಿಕ್ ಮೊಲನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಿಕ 9 ಮಂದಿ ಶಂಕಿತ ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p class="title">ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ₹226.54 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ದಳವು 2025ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ‘ದುಬೈ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್’ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಜಾಲವು ‘ಮೊನೆರೊ’ದಂತಹ ವಿರಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>