ಚಂಡೀಗಡ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್ 30 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ರೋಹ್ಟಕ್ನ ಸುನರಿಯಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ. 

2017ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಬಳಿಕ 16ನೇ ಸಲ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಮೀತ್, ಸಿರ್ಸಾದಲ್ಲಿರುವ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಜಿತೇಂದರ್ ಖುರಾನಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರ್ಮೀತ್ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 40 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದಿದ್ದನು. 

2024ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 20 ದಿನ, 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 21 ದಿನ, 2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನ ಪೆರೋಲ್ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಗುರ್ಮೀತ್ಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. 

ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಹ್ಟಕ್ನ ಸುನರಿಯಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯೆಯರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

2002ರ ಡೇರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸೌದಾದ ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ರಹೀಮ್ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿತ್ತು.