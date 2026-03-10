ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news

ಗುರುಗ್ರಾಮ: ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಹಲವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:43 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:43 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HaryanaGurugramWall collapse
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT