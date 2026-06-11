ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ 10 ಸುತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ:</strong> ಹರಿಯಾಣದ ಹನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಜೂನ್ 11) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 5.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಜಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ಕಪಿಲ್ (26), ಹನ್ಸಿಯ ಫವಾರಾ ಚೌಕ್ ಬಳಿ 6 ರಿಂದ 7 ಜನರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರಾಂಗಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.</p><p>ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಹನ್ಸಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (DSP) ವಿನೋದ್ ಶಂಕರ್, ‘ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಜಿಮ್ ತರಬೇತುದಾರನ ಮೇಲೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ದಾಳಿಕೋರ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಇನ್ನು, ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಹರಿಯಾಣದ ಹನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ನಿಜಕ್ಕೂ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹತ್ತು ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು </p><p>ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕುವ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭಯದ ಭಾವನೆ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಮುಂಜಾನೆ ಫವಾರಾ ಚೌಕ್ ಬಳಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಪಿಲ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸವಾರ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸವಾರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ನ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತ ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಗುಂಡು ತಗುಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಪಿಲ್ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ ಮಾಲೀಕ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಂತಕರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆ ಕೂಡಲೇ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಪಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಹಂತಕರಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>