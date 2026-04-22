ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ

ಹಾವೇರಿ: 'ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ದಾನೇಶ್ವರಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವ ಜಯಂತಿಯು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಟ್ಟಣದವರಿಗೂ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಬಣ್ಣ ಚಕ್ಕಡಿ, ಕಮಲಾ ಬುಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪ್ಪಿನ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ವೇತಾ ತುಪ್ಪದ, ನೀಲಮ್ಮ ನಿಂಬರಗಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಟೊಂಕದ, ಶಾಂತಕ್ಕ ಮಡಿವಾಳರ, ಶೈಲಜಾ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮರಿರೇವಣ್ಣನವರ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಪ್ರಬಪ್ಪ ಮರಗೂರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>