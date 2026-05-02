ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ: 2 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಯಾಣ

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಹೈ–ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೇನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಮರಾವತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ

ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಸುಮಾರು 70 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಈಗ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಮರಾವತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸುಮಾರು 112 ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.

ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೇವಲ 48 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು.

ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 73 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಬಹುದು.

ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈಗ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಬಹುದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಐ ಹಬ್ನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣಬ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 250 ರಿಂದ 320 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು 607 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಇರಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ: ಡಿಡಿ ಚಂದನ ನ್ಯೂಸ್, ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನ್ಯೂಸ್ 18