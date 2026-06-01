ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವು

ಶಿಮ್ಲಾ (ಪಿಟಿಐ): ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಚಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರೊಂದು ಸುಮಾರು 500 ಮೀಟರ್ ಆಳವಾದ ಕಮರಿಗೆ (ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶ) ಬಿದ್ದು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬೈರಾಗ್ ಸಚ್ ಪಾಸ್ ಕಿಲ್ಲಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.</p>.<p>ಮೃತರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಡುಗೋಡಿಯ ಅರವಿಂದ್ ಚಂದ್ರಕರ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಾಚಿ, ಪುತ್ರ 8 ವರ್ಷದ ದರ್ಶ್ ಮತ್ತು 11 ವರ್ಷದ ಅಕ್ಷದ್. ಜತೆಗೆ ಪಿ.ಜಿ.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಣಿಮಾಲಾ, ಪುತ್ರ ನಂದನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬನಿಖೇಟ್ ನಿವಾಸಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಮ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಚ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಲಾವನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>