ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಖೇರಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವೆ: ಅಸ್ಸಾಂ CM

ಗುವಾಹಟಿ: ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ರಿನಿಕಿ ಭುಯಾನ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಿನಿಕಿ ಭುಯಾನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬಳಿ ಯುಎಇ, ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬರ್ಬುಡಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಶದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖೇರಾ ಕೆಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, 'ಪವನ್ ಖೇರಾ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅತಿಯಾದ ನಿರಾಶೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಪವನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಇವು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ, ಕಲ್ಪಿತ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಸುಳ್ಳುಗಳು. ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಪ್ಪುಮಾಹಿತಿ ಹಬ್ಬಿಸುವವರು ಆ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕು. ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರ ಸುಳ್ಳಿನ ಆರೋಪ ಅಂತ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಖೇರಾ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.