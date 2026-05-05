ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಾಯ್ತು.. ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಭಾವುಕ ಪೋಸ್ಟ್

<p><strong>ಗುವಾಹಟಿ:</strong> ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರಕೂಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 'ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಜನತೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?</strong></p><p>‘ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯಂತೆ 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಅಸ್ಸಾಂ ಜನತೆ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಭಾರಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ-101, ಉತ್ತಮ-90+, ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ-88+ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. </p><p>2021ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 60ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ, ಈ ಸಲ ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟವನ್ನು 82 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ಸೋಂ ಗಣ ಪರಿಷತ್, ಬೋಡೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ತಲಾ 10 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಿಹಿ ಉಂಡಿವೆ. ಗುಜರಾತ್ನಂತೆಯೇ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸತತ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಹುಮತದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಹಿಮಂತ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಟ್ಟು 126 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>