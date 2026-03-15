ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ: ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ

ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಫತಾಲಿ, 'ನೀವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.