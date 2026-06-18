ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

15 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹಕ್ಕು ಮೊಟಕು: ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ನಿರ್ಬಂಧದ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಸಮಾಧಾನ; ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪೀಠ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 15:02 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 15:02 IST
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ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ತುಷಾರ್‌ ಮೆಹ್ತಾ, ಸಾಲಿಸಿಟರ್‌ ಜನರಲ್‌
Delhi High CourtTelegram

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