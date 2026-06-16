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Homenewsindia news

ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ 2 ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು?: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:38 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 15:38 IST
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New Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla briefs the media on the 9th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) at the Parliament House complex in New Delhi Friday Oct. 6 2023. (PTI Photo/Manvender Vashist Lav) (PTI10_06_2023_000167A)
New Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla briefs the media on the 9th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) at the Parliament House complex in New Delhi Friday Oct. 6 2023. (PTI Photo/Manvender Vashist Lav) (PTI10_06_2023_000167A)
SpeakerWest BengalKolkata High Court

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