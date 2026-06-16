ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ 2 ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು?: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂದು ಕಲ್ಕತ್ತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಣದ ಶಾಸಕ ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕ ಶೋಭನ್ದೇಬ್ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>‘ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರಿರುವ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು? ಅವರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಣಗಳು ವಾದ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೇ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.</p>.<p>‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರುತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಪಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು.</p>.<p>‘ಸದನದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಮತ್ತು ಬಹುಮತ ಸಾಬೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.</p>.<p>ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>Cut-off box - ‘ಉಭಯ ಬಣಗಳ ವಾದ ಆಲಿಸಲು ಬಿರ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರ’\nಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಬಂಡಾಯ ಬಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಎರಡು ಬಣದ ವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.\nಈ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಟಿಎಂಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಸೋಮವಾತ ತುರ್ತಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ(ಇ.ಡಿ) ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.\nಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಮನವಿಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.\n ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗಷ್ಟೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇ–ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರು ಇ.ಡಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪೋನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.\nಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಕೀರ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಯು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಇ–ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.\nಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ನಾಯಕ ಡೆರೆಕ್ ಒಬ್ರಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಆಜಾದ್ ‘ಅಭಿಷೇಕ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.\nನಂತರ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಬಿರ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇ.ಡಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.\nಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಪಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಮುನ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದವು.\n</p>.<p>Cut-off box - ‘ಎನ್ಸಿಪಿಐಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ’\nನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ(ಎನ್ಸಿಪಿಐ) ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಪ್ರಕಾಶ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ಸಂಸದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.\nಎನ್ಸಿಪಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಶೆವ್ಲಿ ಕುಂಡು ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.\nಎನ್ಸಿಪಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತನು ದೇ ಅವರು‘ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.\n‘ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ’\nಟಿಎಂಸಿಯ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ಯೇಕ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.\n‘ಬಂಡಾಯ ಬಣದ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಎನ್ಸಿಪಿಐ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆ 20ರಿಮದ 22ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ’ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.\n\n</p>.<p>Cut-off box - ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಆರೋಪ\nಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣೆ ತಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದೆ ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ಅವರು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.\nಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.\nಕಾಕೋಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಸೌಗತ ರಾಯ್ ಅವರು ‘ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಂಡಿಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.\n\n\n</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>