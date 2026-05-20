ಮುಂಬೈ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ 'ಅದಿತಿ 3.0' ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ನೌಕಾಪಡೆಯು, ಹೈ ಪವರ್ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್(ಎಚ್ಪಿಎಂ) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಪೂರೈಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆ ಯನ್ನು ಟಾನ್ಬೊ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು (ಎಚ್ಪಿಎಂ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ 'ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಲೆನ್ಸ್'(ಐಡಿಇಎಕ್ಸ್) ಹಾಗೂಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್(ಡಿಐಒ) ನೆರವು ನೀಡಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡಿ, ಶತ್ರುಗಳ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೈ ಪವರ್ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೆಲವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>'ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್'ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೇ 'ಅದಿತಿ'(ಎಡಿಐಟಿಐ).</p>.<p>'ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಎದುರಾಳಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಡ್ರೋನ್/ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ ಎದುರಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾನವರಹಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಚ್ಪಿಎಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆನಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>'ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಯು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಟಾನ್ಬೊ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಅರವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಎಚ್ಪಿಎಂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260520-51-683750010</p>