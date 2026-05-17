ಸಜ್ಜನರು ಮೌನ ಮುರಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವು

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 'ಸಂವಿಧಾನ ಇಂದು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ (ಐಸಿಯು) ಇದೆ. ಅದರ ರಕ್ತ, ಮಾಂಸ, ಮಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹೀರಿದ್ದಾರೆ. ಸಜ್ಜನರು ಮೌನಮುರಿದರೆ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿರುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ಮಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಳದ 'ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ: ಸ್ವರೂಪ, ಸಂಘರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ' ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಇರುವಾಗಲೇ, ಜಮ್ಮು– ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 370ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದರಿಗೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಮಹಾಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಸುಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿಭಾರತೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಮನುಸ್ಮೃತಿಯೇನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಬರೆಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ ಜತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಸಂಸತ್ನ 543 ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 252 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಶೇ 73ರಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಲೇಖಕ ಬಿ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಕೆನಡಾ, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಂತ್ರ ರೂಪು ತಳೆಯಿತು. ಜನತಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಲು ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಮತ್ತು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕಾರಣ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜನತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ವರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜನತಂತ್ರದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವರ್ಗ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ದರೂ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ, ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಗ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಯುದ್ಧ. ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಶಂಕರ ಹಿರೇಮಠ, ಗುಡಿಬಂಡೆ ಗಂಗಪ್ಪ, ನಾರಾಜ ಲಂಬು, ಸುನಿಲಕುಮರ ರೋಣದ, ವೃಂದಾ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಗಮೇಶ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>