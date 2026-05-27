ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪತಿ: ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸರಣಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ

ಪಾಲನ್ಪುರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವ ಬದಲು ಆಕೆಯನ್ನು ₹50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪಾಲನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು 30 ವರ್ಷದ ನಿಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಘಟನೆ..?

ಆರೋಪಿ ನಿಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಖುದ್ದು ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪತ್ನಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಇದು ಕೇವಲ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ದಿನ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ದೋಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಸಂಜಯ್ ಠಾಕೂರ್, ಅಶೋಕ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಠಾಕೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಆರೋಪಿ ನಿಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರನ್ನು ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ' ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೆ.ಜೆ. ಗಮಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.