ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ BMW ಕಾರ್ ನಂಬರ್: ವೈದ್ಯನ ಹೈಟೆಕ್ ಕಳ್ಳಾಟ ಬಯಲು!

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಲು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಹೌದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 10ರ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಡಾ. ಗೌತಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಲು ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದರೆ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದಲು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಗೌತಮ್ರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ, ರಿಮೋಟ್ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 'TS9FQ9999' ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೆಹಲಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 'DL6CM7097' ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ (TS9FQ9999) ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಇ-ಚಲನ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾನೂನನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಎನ್ಡಿಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ನಕಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪರೂಪ. ಇದು ದಂಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎನ್. ರವೀಂದರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಜನರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕುಡಿದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.