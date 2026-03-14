ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಗೆ HIV ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತ ಚುಚ್ಚಿದ ಯುವಕ

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್</strong>: ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಘಟನೆ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಯುವಕನಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ, ವಧುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ಧು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಆರೋಪಿಯು ಯುವತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು ಈಗಾಗಲೆ ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಯುವತಿಗೂ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, ಆಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>