ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ 6ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ ತಾಯಿ ಸಾವು; ಬದುಕುಳಿದ ಕಂದಮ್ಮ!

<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ತಾಯಿ ಕರುಳು ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಣ್ಣೀರಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ದುರಂತಗಳು ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತವೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಮಿಯಾಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಶಾ ಸಾಹು (37) ಮೃತ ಮಹಿಳೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ 6ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರೆ, ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂದಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಗು ಬದುಕುಳಿದಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಬೇಲಿ ಮೇಲೆ ಕಂದಮ್ಮ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೇಲಿಯು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸದಂತೆ ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಬದುಕುಳಿಯತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><h2>ಸಾವಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಕಾರಣ?</h2><p>ಇಶಾ ಸಾಹು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ 8 ವರ್ಷದ ವಿಧಿ ಮತ್ತು 6 ತಿಂಗಳ ವಾಣಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಫ್ಲಾಟ್ನ ಒಳಗೇ ಇದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>