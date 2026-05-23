ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಐ ಚಾಲಿತ ರೆಕಾರ್ಡರ್

ಹೈದರಾಬಾದ್: 'ಎಐ–ಕಾಪ್ರೈಟರ್' ಎನ್ನುವ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ(ಮೇ 23) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ವಿ.ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರು 'ಎಐ–ಕಾಪ್ರೈಟರ್'ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ನಡುವೆ ಭಾಷೆಯು ಅಡೆತಡೆಯಾಗಬಾರದು. ಎಐ–ಕಾಪ್ರೈಟರ್ ಮೂಲಕ ಈ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿ.ಸಿ. ಸಜ್ಜನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ಅದನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ದೂರುದಾರ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್, ದೂರುದಾರ ಮಾತನಾಡುವ ಪದಗಳನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾಷಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಮತ್ತು ವಲಸಿಗರು, ತೆಲುಗು ಭಾಷಿಕರಲ್ಲದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಐಟಿ ಸೆಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲೂಕ್ಲೌಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.