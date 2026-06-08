‘ಹೈಡ್ರಾ’ ರಚನೆಗೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪಿಣರಾಯಿ ಕಿಡಿ

<p><strong>ತಿರುವನಂತಪುರ</strong>: ಕೇರಳಂನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣದ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರೋಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಹೈಡ್ರಾ’ದ ಹೆಸರನ್ನು ಅಡಾಲ್ಫ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯು, ‘ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಸಗಿದ ಅವಮಾನ’ ಎಂದು ವಿಜಯನ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವಿಜಯನ್, ‘ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಹೈಡ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ರೇವಂತ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿತಪ್ಪಿ ಬಂದಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರೇವಂತ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಘಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರಭಾವ ಇದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>