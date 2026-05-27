<p><strong>ನವದೆಹಲಿ: </strong>2026–27ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಐಟಿಆರ್-2 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>'2026-27ನೇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐಟಿಆರ್-2 ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ (Excel utility) ಸೇವೆಯನ್ನು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮೇ 15ರಂದು ಇಲಾಖೆಯು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಬಳಸುವ ಐಟಿಆರ್-1 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-4 ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ?</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್-1 ಮತ್ತು ಐಟಿಆರ್-2 ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದ, ಐಟಿಆರ್-4 ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>