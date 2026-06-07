ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಕ್ರಮೇಣ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಪಂಕಜ್‌ ಚೌಧರಿ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ‘ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ವು ಕ್ರಮೇಣ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ಚೌಧರಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಭೆಯು ಸೋಮವಾರ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಯಾವ ಬಣವು ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ? 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ದ್ರೋಹವೆಸಗಿರುವುದು ಆ ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಖಚಿತಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಕ್ಕೂಟವು ಕ್ರಮೇಣ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಲಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>