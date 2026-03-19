ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಬೇಡ: ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ವಿಮಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೈಕಿ ಸೀಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರಯಾಣಿಕಸ್ನೇಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಿಎನ್ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರು ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಸಿಎ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಈಗ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೀಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕೆನ್ನುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. </p>