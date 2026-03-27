₹858 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಹಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಟುಂಗಸ್ಕಾ' ಹೆಸರಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ₹445 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ 'ರೊಸೋಬೊರೋನ್ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್' ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶತ್ರು ದೇಶದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತವಾಗಿ ಧ್ವಂಜಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂಲಕ ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರದ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಯ 'ಪಿ8ಐ' ಸರಣಿಯ ದೂರಗಾಮಿ ಜಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿಗೂ ಸಚಿವಾಲತವು ಭಾರತದ ಬೋಯಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿ. ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ₹413 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>