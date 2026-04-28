5ನೇ ‘ಎಸ್‌–400 ಟ್ರಿಂಫ್’ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ನವದೆಹಲಿ: ನಾಲ್ಕನೇ 'ಎಸ್–400 ಟ್ರಿಂಫ್' ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಐದು 'ಎಸ್–400 ಟ್ರಿಂಫ್' ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸುವ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತವು 2018ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಮೂರು ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿದೆ.

ಐದನೇ 'ಎಸ್–400 ಟ್ರಿಂಫ್' ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಎಸ್–400 ಟ್ರಿಂಫ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಐದು ಎಸ್–400 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಭಾರತ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.