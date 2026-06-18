ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಮುಂಗಾರು: ಶೇ 41ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ

ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ನೋಟ; ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 17:36 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 17:36 IST
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ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ  ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತರ್‌ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
– ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ 
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