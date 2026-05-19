ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಅಮಿತ್‌ ಮಾಳವೀಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 90 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ₹3 ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಎರಡನೇ ಸಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ ಕಾರಣ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p class="title">‘ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಐ.ಟಿ ವಿಭಾಗದ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ದರವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ 100 ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ಈಗ ಮತ್ತೆ 90 ಪೈಸೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಂಧನ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡ 4ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಕಂಪನಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರಂಭಗೊಂಡು 76 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ₹1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಮಾಳವೀಯ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="title">‘ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯು ಜೊತೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಶೇ 89.7ರಷ್ಟು, ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇ 56.3ರಷ್ಟು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54.9ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಯುಎಇನಲ್ಲಿ ಶೇ 52.4ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರವನ್ನು ಶೇ 20.9, ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಶೇ 31, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ 13.7ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>