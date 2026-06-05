ಆಮದು ಇಳಿಕೆ: 6 ತಂಡ ರಚನೆ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಆರು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ’ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿ, ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ಗುಂಪುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂತಿಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಔಷಧ, ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೊರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಇ.ವಿ., ಆಧುನಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ಇಂಧನ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಮಾಂತರಿಕ್ಷ (ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂಥವು ಮಾತ್ರ), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಗುರುತಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಗುರುತಿಸಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಹೊರಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-101554203</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>