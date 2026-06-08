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Homenewsindia news

War: ಇರಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 9:54 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 9:59 IST
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IranIran–Israel war

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