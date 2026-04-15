<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ(ಪಿಎನ್ಜಿ) ಸರಬರಾಜು ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 4.40 ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 4.88 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎನ್ಜಿ ವೇಗವರ್ಧನಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿತರಣಾ ಆದೇಶ 2026ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ, ಇದು ನಗರ ಅನಿಲ ವಿತರಣೆ(ಸಿಜಿಡಿ) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಸಮಯ ಬದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ವೇಗವರ್ಧನಾ ಚೌಕಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ ಅನುಮೋದನೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮನ್ವಯವೂ ಸೇರಿದೆ.</p><p>ಇದೇವೇಳೆ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚಿಸಿದೆ, </p><p>ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಪಿಎನ್ಜಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ರಚನಾತ್ಮಕ, ನೀತಿ-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಗರ ಇಂಧನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ತೊಡಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ಜಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಎನ್ಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.</p>