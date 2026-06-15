ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಮುಂಗಾರು: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ 28ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ

ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜೂನ್‌ 2ನೇ ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 6:45 IST
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