ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsindia news

ಭಾರತವು ಈಗ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಹಕನಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರ: ಮೋದಿ

ಭಾರತ್‌ ಇನ್ನೋವೇಟ್ಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:48 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 14:48 IST
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Narendra ModiFrance

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