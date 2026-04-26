ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 252 ಗಿಗಾವಾಟ್‌

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕೂಲರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 252.07 ಗಿಗಾವಾಟ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 250 ಗಿಗಾವಾಟ್ನಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಆವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ 240.12 ಗಿಗಾವಾಟ್ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಮರುದಿನವೇ (ಏಪ್ರಿಲ್ 24ರಂದು) 252 ಗಿಗಾವಾಟ್ ದಾಟಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 270 ಗಿಗಾವಾಟ್ಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 242.77 ಗಿಗಾವಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.