<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಭವವಾಗಿದ್ದ ದ್ರವೀಕೃತ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ (ಎಲ್ಪಿಜಿ) ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. </p>.ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್, ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಸಹಿ.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಹೊರೆಯನ್ನು ತಾವೇ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ, ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆಮದಿನ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಅಮೆರಿಕದಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.ಮೋದಿ ಒಬ್ಬ 'ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ': ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್.<p>ವಾರ್ಷಿಕ 22 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಗೆ 2025ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದು ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ 10 ಕ್ಕೆ ಸಮ.</p><p>ಇರಾನ್ನಿಂದಲೂ ಭಾರತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಪಿಜಿಯ ಶೇ 6ಷ್ಟು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಚಿಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಂಘರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಸುದೀರ್ಘ ಸಾಗಣಿಕೆ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.</p><p>ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಂಘರ್ಷ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಳಕೆಯಾದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು 24.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ವಿಮಾನ ನೀಡಿದ ಕತಾರ್: ವಿಶೇಷಗಳೇನು?.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>