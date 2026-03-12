ಪಾಕಿಸ್ತಾನ-ತಾಲಿಬಾನ್‌ ನಡುವೆ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷ: ಪಾಕ್‌ ಸಂಕಥನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ’ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರೋಪವನ್ನು ಭಾರತ ಗುರುವಾರ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುಕಥೆಗಳು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಯುರೇನಿಯಂ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು. ಆ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಭಾರತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ‘ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ’ ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ‘ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ’ಯಿಂದ ಜನರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ.</p>.<p>‘ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>